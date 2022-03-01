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Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 15 участках Минска

01.03.2022 08:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 15 участках Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 будет контролироваться скорость на пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул. Орловской, 66 (60 км/ч), пр. Партизанском, 8 (60 км/ч), ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр. Пушкина, 55 (60 км/ч), ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), ул. Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул. Кальварийской, 58/1 (60 км/ч), пр. Жукова, 17 (60 км/ч), пр. Партизанском, 147 (60 км/ч), ул. Чкалова, 1 (60 км/ч), ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), ул. Маяковского, 16 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 приборы будут включены на ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.
 
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