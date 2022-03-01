Плательщики Могилева обеспечили за январь 43,8% поступлений в бюджет области

Источник материала: БелТА

1 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Плательщики Могилева обеспечили за январь 43,8%, или Br80,3 млн, поступлений в бюджет области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центр инспекции МНС по Могилевской области.

Наибольшие суммы занимают поступления налога на добавленную стоимость - Br42,8 млн (53,3%), подоходного налога с физических лиц - Br19,7 млн (24,6%), налога при упрощенной системе налогообложения - Br9,1 млн (11,3%), экологического налога - Br2 млн (2,4%), акцизов - Br0,5 млн (0,7%).

73% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района Могилева, 27% - Октябрьского.

Крупнейшими плательщиками Могилева стали РУП "Могилевэнерго", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, РУП "Могилевоблгаз", ОАО "Стройтрест №12" управляющая компания холдинга "Стройтрест-Холдинг", ЗАО "Завод полимерных труб". Доля их поступлений в бюджете города составила 19,1%, или Br15,3 млн.-0-