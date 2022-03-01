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С блинами, песнями и плясками пройдет Масленица в Печерском лесопарке Могилева
01.03.2022 10:15 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
1 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. С блинами, выступлениями артистов и тематическими играми отметят в Печерском лесопарке Могилева Масленицу. Мероприятие пройдет 5 марта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Могилевского горисполкома.
"Гулянья традиционно пройдут в Печерском лесопарке. Запланирована концертная программа на центральной эстраде. Будут обряды, игровые тематические программы. Конечно же, ярким моментом праздника станет сжигание чучела - символа зимы", - рассказали в горисполкоме.
Во время праздника в лесопарке будут работать торговые ряды, где можно будет приобрести угощения, продукты питания и напитки, а также сувениры и изделия ручной работы.
Начало праздника в 12.00.-0-
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"Гулянья традиционно пройдут в Печерском лесопарке. Запланирована концертная программа на центральной эстраде. Будут обряды, игровые тематические программы....
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