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Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 14 местах Минска

02.03.2022 07:39 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 14 местах Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики проконтролируют скорость на улицах Академическая, 30 (60 км/ч), Ленина, 46 (60 км/ч), Маяковского, 24 (60 км/ч), Орловская, 80 (60 км/ч), Радиальная, 54 (60 км/ч), проспектах Независимости, 156 (80 км/ч), Партизанском, 108 и 75 (60 км/ч), Пушкина, 70А (60 км/ч), Жукова, 17 (60 км/ч), Независимости - улице Фогеля (80 км/ч), на Игуменском тракте, 30 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 скорость проконтролируют на улице Московской, 8, со стороны проспекта Независимости в направлении переулка Молочного (50 км/ч) и со стороны улицы Рабкоровской в направлении проспекта Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.
 
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