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Самую обаятельную и творческую девушку выберут профсоюзы Гродненской области

02.03.2022 07:55 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Финал межотраслевого конкурса женского творчества "Проф-леди" состоится сегодня в Гродно. Такую информацию озвучила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью по Гродненской области информационного центра Федерации профсоюзов Беларуси Алла Внучко.

"За победу в конкурсе, который проводит Гродненское областное объединение профсоюзов, сегодня будут бороться 15 претенденток. Среди участниц медики, педагоги, инженеры, а также представительницы других профессий", - уточнила Алла Внучко.

Участницы продемонстрируют умение держаться на публике, проявят себя с творческой стороны, дефиле будет необычным - в рабочей одежде.

"В условиях конкурса нет ограничений по весу, росту, объему талии и длине волос. Главные требования - женственность, артистичность, талант и харизма", - добавила Алла Внучко.

Обладательниц титулов и наград выберет профессиональное жюри, в отдельных номинациях - зрители и интернет-пользователи.

Конкурс посвящен Международному женскому дню. Он проводится среди представительниц всех отраслевых профсоюзов впервые. Ранее в Гродненском регионе проходили подобные конкурсы для девушек из организаций местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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"За победу в конкурсе, который проводит Гродненское областное объединение профсоюзов, сегодня будут бороться 15 претенденток. Среди участниц медики, педагоги,...
 
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