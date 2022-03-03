Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовала масштабная акция "БГУ выбирает студотряд", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Студенческий отряд - это отличная возможность подработать, обзавестись новыми знакомствами, получить бесценный опыт. Ежегодно в студотрядах задействованы более 1 тыс. студентов. Спектр деятельности довольно широкий: от работы на стройке до колл-центров. Штаб трудовых дел БРСМ трудоустраивает студентов в лучшие организации столицы и других городов по всей стране. Для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, есть возможность попробовать себя в роли вожатых в педагогических и экологических отрядах. В прошлом году были сформированы отряды, которые были задействованы в подготовке к столетию БГУ.

"Мы начинаем вести активную работу по набору в студенческие отряды. Уже получили более 350 заявок всего за несколько дней. Интерес к студенческим отрядам ежегодно растет", - отмечает Никита Килиогло, руководитель направления вторичной занятости студентов и начальник Штаба трудовых дел БРСМ с правами РК БГУ.

Студент факультета журналистики БГУ Кирилл Дмитрук немало слышал о студотрядах от своих друзей. В этом году решил разнообразить свое лето интересной работой в компании единомышленников. "Хочу поработать в экологическом отряде. С детства питаю любовь к природе, поэтому выбор пал именно на эту работу. Уверен, мне так понравится, что и следующее лето я захочу провести в студотряде", - с улыбкой рассказывает о своих планах студент.

Первые студенческие отряды в БГУ появились еще в 1954 году. Штаб трудовых дел, осуществляющий набор в студенческие отряды БГУ, ведет свою деятельность с 1963 года. На современном этапе содействие вторичной трудовой деятельности молодежи осуществляется с 2002 года.-0-