Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 14 участках в Минске

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 14 участках в Минске сегодня будут работать мобильные датчики контроля скорости. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

С 12.00 до 24.00 датчики будут работать на пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул. Орловской, 66 (60 км/ч), пр. Партизанском, 8 (60 км/ч), ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр. Пушкина, 55 (60 км/ч), ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), ул. Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул. Кальварийской, 58/1 (60 км/ч), пр. Жукова, 17 (60 км/ч), пр. Партизанском, 147 (60 км/ч), ул. Чкалова, 1 (60 км/ч), ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), ул. Маяковского, 16 (60 км/ч).

С 20.00 до 03.00 - на ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-