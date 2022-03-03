РЕПОРТАЖ: Первые погоны офицера и награды за службу: в Минске чествовали сотрудников ГУВД

Источник материала: БелТА

В преддверии Дня милиции в музее истории Великой Отечественной войны состоялась церемония вручения наград и погон сотрудникам столичной милиции. На мероприятии присутствовали штатные сотрудники и руководители. После вступительной речи начальника ГУВД Мингорисполкома Михаила Гриба свои награды получили как молодые, так и опытные работники органов внутренних дел. Отдельные сотрудники получили первые офицерские звания. О том, как прошла церемония вручения наград и что для награжденных значит быть охранником правопорядка, - в репортаже корреспондента БЕЛТА.





Александр Сазанович получил награду за самоотверженную службу. Решение пойти работать в милицию он со своими друзьями принял еще в школе. Его путь в милиции начался со службы в районном отделе внутренних дел в Глубоком. Спустя некоторое время Александра перевели в столицу, где он работает по сей день.

"Очень приятно быть награжденным в такой торжественной обстановке. Мы собрались в музее истории Великой Отечественной войны как патриоты, которые помнят историю и подвиг народа. Хочу сказать, что присутствующие здесь сотрудники молодцы. Они получили государственные награды. Хотелось бы отметить и представителей младшего поколения, которые удостоены своих первых офицерских званий. Я уверен, что каждый сотрудник будет достойно выполнять свои обязанности. В органах внутренних дел я служу с 2008 года. Так получилось, что в школе я и круг моих близких друзей приняли решение посвятить себя службе в органах внутренних дел. Все мы служили в разных подразделениях. Лично я начал службу с Глубокского районного отдела внутренних дел. Позже был переведен в Минск. Я нес службу в минском гарнизоне и 7 лет на различных должностях прослужил в департаменте охраны. Начинал с младшего инспектора", - рассказал Александр Сазанович.





Он поделился своим мнением о важных для сотрудника милиции качествах. По его словам, работник органов внутренних дел должен быть в первую очередь патриотом. Важными качествами милиционера являются порядочность и честность.

"Для меня всегда примером были слова моей мамы. Она говорила, что если не знаешь, как поступить, - поступи порядочно. И для меня главными качествами милиционера являются порядочность, честность, патриотизм. Наверное, патриотизм в первую очередь. В связи с последними событиями именно это качество по-настоящему важно. Наше милицейское братство должно объединять и укреплять нас. Мы всегда готовы выполнить поставленные перед нами задачи", - заключил Александр Сазанович.





Свою награду получил подполковник милиции ГУВД Мингорисполкома Евгений Иосько, который в органах охраны правопорядка трудится более 15 лет. Он отмечает профессиональную подготовку каждого сотрудника минской милиции: все они готовы адекватно отреагировать на любые неординарные ситуации и способны справляться с поставленными задачами. Главное, по мнению Евгения, не сомневаться в себе и своих силах.

"Я удостоен государственной награды за безупречную службу. В органах внутренних дел работаю с 2005 года. Как специалист по кадрам, могу отметить, что сотрудники столичной милиции - это подготовленные специалисты для выполнения поставленных задач. Наши сотрудники готовы в любую минуту оказать помощь гражданам. Безусловно, каждый работник органов внутренних дел на протяжении своей службы сталкивается с неординарными ситуациями. Все они решаемы и преодолимы. Нужно быть уверенным в своих силах и двигаться к поставленной цели", - считает подполковник милиции.





Как и Александр Сазанович, Евгений с подросткового возраста задумался о профессии милиционера. С тех пор он ни разу не усомнился в своем решении.

"Для меня служба в органах внутренних дел - это мечта детства. Я всерьез задумался о работе в милиции в 8 классе. С начала службы ни дня не жалел о том, что выбрал такой путь", - добавил Евгений Иосько.





Молодая сотрудница Снежана Павлюк была удостоена своего первого офицерского звания. Девушка пошутила, что к выбору работы в органах внутренних дел ее подтолкнули сериалы о работе сотрудников милиции. Несмотря на то, что реальность оказалась далекой от них, осталось место и для романтики.

"О работе в правоохранительных органах задумалась еще в школе. Путь к службе в милиции был долгий. Но когда я обучилась, посмотрела, как все работает на практике, окунулась в работу с головой, то поняла, что в жизни все по-другому. Но романтика осталась. Сегодня мне вручили почетную грамоту с присвоением специального звания лейтенанта милиции и непосредственно офицерские погоны", - рассказала Снежана Павлюк.

Она училась в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. В Академию МВД поступить не удалось, но от своей цели она не отказалась. "Я планировала поступать в Академию МВД, но по некоторым причинам мне отказали. Я не сдалась и пришла к своей цели. Для этого мне пришлось окончить гражданский вуз и получить юридическое образование", - подытожила Снежана Павлюк.





БЕЛТА,

Фото пресс-службы ГУВД Мингорисполкома.-0-