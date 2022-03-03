Обновленный стадион в Барановичах планируют открыть весной

Источник материала: БелТА

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах футбольный стадион "Локомотив" планируют открыть этой весной, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма горисполкома Александр Цыганчук.

На поле уложили натуральное покрытие, которое оснащено системой автополива. Строители реконструировали западную трибуну. Там разместились служебные и медицинские кабинеты, тренажерный зал, помещения для работы журналистов. На прилегающей территории сделали парковку, торговые точки. "Все работы завершены. 31 декабря был подписан акт ввода в эксплуатацию объекта. Открытие планируем к началу футбольного сезона в первой лиге. Думаю, это произойдет в конце апреля - начале мая. Пригласим гостей, спонсоров, которые помогли сделать реконструкцию", - рассказал Александр Цыганчук.

"Барановичам был нужен такой стадион. На этой неделе приезжали представители Белорусской федерации футбола. Они высоко оценили инфраструктуру. Сейчас стоит только вопрос с освещением. Если будет искусственное, то на стадионе можно будет проводить матчи высшей лиги", - пояснил собеседник.

Во время реконструкции на "Локомотиве" произошел неприятный инцидент. На территорию вечером 18 октября проникли трое подростков. Они разломали строительные леса, повредили технику, испортили на поле только что уложенный газон. "Строители в течение двух недель устранили последствия погрома. Хорошо, что субподрядчики привезли с запасом покрытие в рулонах. Из поврежденного газона мы сделали питомник рядом со стадионом, чтобы у нас был запас на случай повреждения покрытия", - добавил Александр Цыганчук.

В Бресте сегодня проходит коллегия управления спорта и туризма облисполкома, на которой обсуждают итоги прошлого года и планы на 2022-й.-0-