Главврач детской поликлиники: общение с детьми дает силы творить и развиваться

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. О профессии педиатра и женщинах-руководителях рассказала во время круглого стола "Женщина-медик в современном мире" главврач 6-й городской детской клинической поликлиники Минска Анна Котова, передает корреспондент БЕЛТА.

Анна Котова отметила, что врач-педиатр - особая профессия. "Наша задача не только лечить детей, основная задача - сопровождение здорового ребенка. Именно от врача зависит и контакт с родителями, и здоровье ребенка в будущем", - подчеркнула она.

Главный врач рассказала, что общение с маленькими пациентами вдохновляет работать еще лучше, творить постоянно развиваться. "Как бы тяжело на работе ни было, когда садишься на прием, видишь ребенка, общаешься с ним, ты наполняешься невероятной энергией", - сказала она.

На основании своего опыта Анна Котова отметила, что женщина-руководитель для своих сотрудников еще и мама в какой-то степени. "Очень важно создать особый дух в коллективе. Я следую девизу "Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе", поэтому нам очень комфортно работать", - рассказала главврач.

По ее словам, педиатр, как правило, женская профессия, поэтому мужчин в коллективе поликлиники мало. "Мы дружной женской семьей решаем свои сложные женские проблемы", - заключила Анна Котова.-0-