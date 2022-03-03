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Новое здание ОВД Центрального района открыли в Гомеле

03.03.2022 13:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новое административное здание отдела внутренних дел администрации Центрального района Гомеля открыли сегодня, в канун 105-летия белорусской милиции, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравил с важным событием гомельских милиционеров министр внутренних дел Иван Кубраков. "Чтобы ни происходило, какие бы экономические санкции ни были, какая бы ни была экономическая обстановка, наше государство, руководство страны делает все для того, чтобы укрепить безопасность, сделать все, чтобы наши улицы были мирными", - сказал он. По словам министра, открытие здания Центрального РОВД - ещe один шаг в укреплении безопасности в стране. 

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Поздравил с важным событием гомельских милиционеров министр внутренних дел Иван Кубраков.
 
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