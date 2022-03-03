Молодежная столица: церемония передачи эстафеты пройдет 11 марта в Витебске

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония передачи эстафеты состоится 11 марта в Витебске. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции "Молодежная столица - инициатива молодежи: традиции и перспективы" руководитель Республиканского молодежного центра Виталий Пригодич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Витебск становится своеобразной точкой притяжения для всех молодежных инициатив. Но это не значит, что в других регионах жизнь замирает. Хотел бы обратить внимание, какие знаковые диалоговые площадки пройдут с 10 по 12 марта в Витебске. В их числе "Строим будущее вместе", "Молодежь Беларуси: помним прошлое, двигаемся в будущее". Ребята обсудят волнующие вопросы и выступят с личными инициативами. За это время более 400 участников из всех регионов Беларуси съедутся в новую молодежную столицу. Среди них представители студенческой молодежи, молодые ученые, координаторы волонтерских проектов. В составе делегаций представители учреждений высшего образования - проректоры, специалисты по работе с молодежью. Для них также будет организован семинар, посвященный вопросам взаимодействия и организации работы с молодежью", - рассказал Виталий Пригодич.

Рассказывая о программе форума, руководитель центра отметил, что особое место уделят культурной программе. Например, посещение Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. "Предусмотрены патриотические мероприятия: торжественный митинг, собрание у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан, подпольщиков, - сказал он. - Кульминационным событием станет церемония открытия праздника 11 марта в КЗ "Витебск".

"Мы хотели бы затронуть многие сферы, чтобы ребята имели возможность пообщаться. В ковидное время мы утратили возможность более свободно говорить, но теперь такая возможность предоставляется. Надеюсь, эти дни в Витебске запомнятся участникам надолго и станут прочной платформой для взаимодействия в будущем. А чтобы ощутить это в полной мере, нужно самому посетить эти мероприятия", - заключил Виталий Пригодич.

Молодежная столица - это статус, который присуждается городу по результатам конкурса сроком на один год. В течение этого времени он получает возможность продемонстрировать свою приверженность современной молодежной культуре, лучшие практики по развитию социальной, экономической, политической активности молодежи. Молодежная столица реализует новые идеи, инновационные проекты и становится ролевой моделью для дальнейшего развития других городов.

В 2016 году самой первой молодежной столицей Беларуси стал город Барановичи. Затем этот статус перенимали Полоцк, Могилев, Орша, Пинск и Гродно.-0-