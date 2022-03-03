В Гродненском облисполкоме поздравили заслуженных женщин с наступающим 8 Марта

Источник материала: БелТА

3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. 25 женщин в преддверии Международного женского дня пригласили на торжественный прием в Гродненский облисполком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ни одна из сфер нашей жизни невозможна без представительниц прекрасной половины человечества. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и наука. Сфера образования вообще имеет женское лицо. Женщины - хранительницы традиций нашего общества, они как никто другой чувствуют тенденции, понимают цену стабильности и безопасности", - поделился председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник перед торжественным приемом.

На традиционном приеме в преддверии 8 Марта - 25 представительниц прекрасной половины человечества. Это женщины-руководители, представительницы Вооруженных Сил, образования, здравоохранения, сельского хозяйства. Своей жизнью они доказывают, что не только являются хранительницами очага, но и способны достигать больших успехов в работе на благо всего общества.

Здесь, например, Ирина Жук, которая на турнире во французском Льевене в прыжках с шестом в закрытом помещении смогла справиться с планкой на отметке 4 м 80 см. Она обновила свое же национальное достижение, установленное 5 февраля также на международном турнире во Франции, и завоевала серебряную медаль. О своих достижениях девушка скромно говорит: "Этот рекорд был установлен не на самом пике моей формы. Знаю, что это далеко не предел моих возможностей. Наконец-то у меня начинает что-то получаться. Поэтому я спокойно иду к своей цели. Хотя мы шли к чемпионату мира, который должен состояться 18 марта. Несмотря на то, что сейчас мы не можем на него попасть, я с надеждой смотрю в будущее".

Старший офицер отдела идеологической работы Западного оперативного командования Светлана Форис, которая также среди приглашенных на торжественный прием, рассказывает, что в Вооруженных Силах Беларуси служит уже 10 лет. Столько же времени посвятила преподаванию. "В эти предпраздничные дни хотелось бы пожелать всем женщинам мира в домах, семьях, здоровья близким. Знаю, что для каждой женщины, как и для меня, это будет самым лучшим подарком", - делится Светлана Форис.

Слова каждой из женщин, которые по праву гордятся своими достижениями и покоряют новые вершины, искренне обращены не только к себе, но и ко всем представительницам прекрасной половины человечества.

"Очень часто мы бежим к своей цели: мы хотим вырастить детей, помочь внукам, построить квартиру, купить машину, занять высокий пост. А счастье - это и есть путь. От души хочется пожелать получать удовольствие от каждой минуты жизни и быть счастливыми на этом пути", - говорит начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Ленинского района г. Гродно Ирина Равлушевич.

Женщинам вручили памятные подарки и цветы.-0-