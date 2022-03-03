Солдат-срочник из витебского десанта: мама, не переживай, я на месте, приезжайте в часть в гости

Источник материала: БелТА

3 марта, Витебский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня витебские десантники проходят плановую боевую подготовку на полигоне Лосвидо Витебского района, военнослужащие в постоянном месте дислокации, передает корреспондент БЕЛТА.

Плановая подготовка военнослужащих 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады идет в штатном режиме. И офицеры, и ребята, проходящие срочную службу, выполняют поставленные задачи на местах. "Я из Минска, из Фрунзенского района. Прибыл в часть 27 октября. В ноябре перешел в парашютно-десантную роту. Сейчас мы находимся на полигоне в Лосвидо, проходим учебно-контрольные стрельбы, готовимся к дальнейшим сборам, полевым выходам. Никуда за пределы республики и области не ездим, находимся на постоянном месте дислокации и никуда не собираемся. Мама, не волнуйся, а то, когда звоню, ты переживаешь. Все нормально. В воскресенье приезжай, буду рад тебя видеть с папой и сестрой", - заверил солдат-срочник Роман Гордей.

"На полигоне соединения проводятся плановые занятия по предметам боевой подготовки: огневая подготовка, вождение боевых машин, тактическая и военно-медицинская подготовка. Подразделения готовятся к итоговой проверке по результатам года. Также занятия с личным составом проводятся в пунктах постоянной дислокации, в учебных классах, на объектах учебно-материальной базы", - рассказал начальник отделения боевой подготовки соединения гвардии подполковник Александр Махров.

Заполонившие интернет в последнее время фейки об участии витебских десантников в специальной операции российских войск в Украине доставляют беспокойство руководящему составу бригады и отвлекают срочников от службы. "Все эти сведения берутся из непроверенных и ненадежных источников и являются откровенной ложью. Все подразделения нашей бригады находятся в пунктах постоянной дислокации, штатно занимаются боевой подготовкой в военных городках, на полигонах и ведут повседневную службу, как было до недавно начавшихся событий. Нашим военнослужащим, в том числе командованию бригады, в последнее время начало поступать много телефонных звонков, в особенности от родителей военнослужащих, проходящих срочную службу. Они волнуются о здоровье и местонахождении своих сыновей. Переживания эти напрасны, потому что военнослужащие на местах. Им всегда можно дозвониться в установленное время. И ребята сами звонят своим родителям и пытаются успокоить их", - подчеркнул начальник информационного центра 103-й воздушно-десантной бригады гвардии капитан Эрнест Юпатов.-0-