Полесские районы Брестской области вдвое увеличили экспорт туруслуг в 2021 году

Источник материала: БелТА

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Полесские районы Брестской области в 2021 году в два раза увеличили экспорт туристических услуг по сравнению с 2020-м. Такая информация сегодня прозвучала на коллегии управления спорта и туризма облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основное направление - внутренний туризм. Прошлый год показал, что мы на правильном пути. Нужно продолжать развиваться. Например, в Ивановском районе в усадебном доме Наполеона Орды открыли экспозицию. Успешно работает Коссовский дворец. Нацелены развивать Полесский регион", - подчеркнул заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.

В Брестской области сейчас разрабатывают пилотный проект "Туристический регион Припятское Полесье". Он направлен на повышение привлекательности этого региона для путешественников. Инициатива объединяет Пинск и еще пять районов - Дрогичинский, Ивановский, Лунинецкий, Пинский и Столинский. Там разрабатывают маршруты, устанавливают знаки туристической навигации, создают туристско-информационные центры. Проект уже принес результаты. В прошлом году экспорт туруслуг Припятского Полесья составил $744 тыс. По сравнению с 2020-м он вырос в 2,1 раза. "На Полесье есть что посмотреть. Мы и дальше продолжим повышать туристическую привлекательность этого региона", - сказала начальник отдела туризма управления спорта и туризма облисполкома Елена Космач.

В целом в Брестской области в прошлом году постепенно возобновлялись турпотоки. Юго-западный регион посетили более 631 тыс. организованных туристов и экскурсантов. Также отдохнули свыше 20 тыс. иностранцев. "Мы видим заинтересованность белорусов в посещении Брестской области. Наиболее перспективные направления - оздоровительный и культурно-познавательный туризм. У нас появилось больше туристических маршрутов. Сейчас их в области 298 - пеших, водных, велосипедных, комбинированных", - добавила Елена Космач.-0-