Мнение: труд доярок ценится на селе

Источник материала: БелТА

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Условия работы доярок несравнимы с тем, как было раньше, и в целом их труд ценится на селе. Такое мнение высказала журналистам на торжественном мероприятии в канун Дня женщин оператор машинного доения ОАО "Остромечево" Брестского района Светлана Тур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас наш труд очень ценится и хорошо оплачивается. Мы получаем достойную зарплату. На деревне это престижная профессия, хоть и нелегкая", - отметила Светлана Тур. Ферма, на которой она работает, признана лучшей по надоям не только в хозяйстве, но и во всем Брестском районе - от одной буренки здесь получают 10,3 тыс. кг молока.

Вся семья животновода также связана с сельским хозяйством. Супруг работает в ОАО "Остромечево" механизатором. Старший сын - учитель, но во время летних школьных каникул подрабатывает комбайнером на уборке зерновых. Средний сын работает шофером в хозяйстве, его жена - ветврачом на ферме. "Мы - труженики села и этим гордимся, работаем на благо нашего хозяйства и страны", - сказала Светлана Тур.

Областной агропромышленный союз организовал сегодня для лучших работниц АПК торжественное мероприятие в театре кукол. Полеводы и животноводы, агрономы и экономисты, ветврачи и зоотехники, руководители сельхозпредприятий - сегодня эти красивые, нарядные и счастливые женщины ничем не отличаются от своих городских подруг. "Конечно, приятно в праздник сделать макияж, надеть красивое платье. Но больше мы носим спецодежду. Меня, например, даже среди работников часто не узнают, потому что от них ничем не отличаюсь. Но, я считаю, что костюм не главное, главное - отношение к своему труду", - поделилась главный ветврач СПК "Федорский" Столинского района Людмила Скребец.

Помимо подарков, для участниц торжественного мероприятия в программе предусмотрены экскурсии по Бресту и Брестскому району. А 8 марта областной профсоюз агропромышленного комплекса организует поездку для делегации из 50 тружениц села в белорусскую столицу на концерт Ирины Дорофеевой.-0-