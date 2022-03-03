Почти 30 новых агроусадеб открылись в Брестской области в 2021 году

Источник материала: БелТА

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2021 году создали 28 агроусадеб. Об этом сегодня сообщила начальник отдела туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Елена Космач на коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области сейчас зарегистрировано 462 субъекта агротуризма. В прошлом году они приняли более 94 тыс. туристов. Больше всего усадеб расположены в Каменецком (86), Брестском (79), Кобринском (40), Барановичском (33) и Березовском (31) районах.

"Владельцы агроусадеб стараются найти свои особенности, фишки. Кто-то проводит для туристов мастер-классы по традиционным ремеслам и национальной кухне, предлагают активный отдых, например, с водными или велосипедными прогулками. Большое разнообразие", - рассказала Елена Космач. Есть и те, кто намерен удивлять экзотическими услугами. В частности, в Брестском районе есть улиточная ферма. Ее владельцы хотят зарегистрировать агроусадьбу и приглашать на экскурсию туристов, угощать их блюдами из улиток.

На коллегии управления спорта и туризма обсудили итоги прошлого года и планы на 2022-й. Так, Брестскую область в 2021 году посетили более 631 тыс. организованных туристов и экскурсантов. Появились новые турмаршруты. Сейчас их в регионе 298 - пеших, водных, велосипедных, комбинированных.-0-