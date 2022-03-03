Исаченко: женщины были и остаются надежной опорой в развитии региона и всей страны

Источник материала: БелТА

3 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Белорусские женщины всегда были и остаются надежной опорой в решении наших общих задач по развитию региона и всей страны. Таким мнением с журналистами поделился председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время торжественного приема в облисполкоме, посвященного Дню женщин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне выпала очень приятная миссия - от лица всех мужчин региона поздравить вас с предстоящим весенним праздником. Каждая из вас достойна искреннего восхищения. Вы всегда были и остаетесь надежной опорой в решении наших общих задач по развитию региона и всей страны, - отметил Анатолий Исаченко. - Каким-то невероятным образом вам удается все успевать: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе. Нет такой сферы, где представительницы прекрасной половины нашего общества не играли бы активную роль. Наши женщины успешно трудятся во всех отраслях экономики и при этом всегда остаются очаровательными, красивыми и женственными. Но главная миссия женщины - дарить жизнь, быть матерью. Это самый ответственный, непростой, но самый благородный труд".

Как отметил губернатор, благодаря позиции Президента, поддержка материнства и семьи - это основа социальной политики государства. "Потому что воспитать троих, пятерых и более детей - это подвиг. А каждая многодетная мама - гордость Могилевской области, всей страны. В этом году уже 10 жительниц нашей области, родивших и воспитавших пятеро и более детей, указом главы государства удостоены ордена Матери. Четверо из них сегодня среди нас в этом зале. А в прошлом году эту высокую награду получили 164 женщины".

В Могилевской области растет количество многодетных семей. Сегодня в регионе проживает почти 11,8 тыс. таких семей. "Всесторонняя поддержка семей с детьми - один из важнейших приоритетов социальной политики нашей страны. Законодательством предусмотрено 11 видов государственных пособий, применяются также дополнительные меры для стимулирования рождаемости, - подчеркнул председатель облисполкома. - Многодетным семьям также оказывается государственная поддержка при строительстве жилья. В прошлом году свыше 1,1 тыс. семей улучшили свои жилищные условия. В этом году еще столько же семей должны стать обладателями собственного жилья".

Участницами торжественной встречи стали 29 представительниц Могилевской области. Четырем из них вручили орден Матери. Одной из обладательниц высокой награды стала жительница Белыничского района Татьяна Кулешова. "У меня 5 деток - старшая дочка и четыре сыночка. Я сама росла в большой семье, у моей мамы было 6 детей - поровну мальчиков и девочек. Мы всегда жили дружно, любили и поддерживали друг друга. Потому и я хотела большую семью. В планах на будущее - очень хочу еще одну дочку, - поделилась женщина. - Очень волнительно быть участницей такого торжественного приема. Хоть и волнуюсь, но в то же время очень приятно, что государство уделяет многодетным семьям так много внимания. В преддверии праздника я хочу пожелать всем женщинам здоровья им, их детям и близким. Мирного неба над головой".

Еще одна гостья праздника - учитель хоровых дисциплин детской школы искусств №2 Бобруйска им. В.В. Оловникова Екатерина Перхова. "Еще в детстве я решила, что хочу быть музыкантом, и постепенно шла к своей цели. Поступила на хоровое дирижирование и поняла, что учитель вокала - это именно то, чем я хочу заниматься. Я с удовольствием прихожу на работу, люблю своих учеников и коллег, - рассказала девушка. - Современная белорусская женщина - активная и любящая, которая предана своему любимому делу, своей семье. Отдает всю себя своим близким. Добрая и отзывчивая. Такие наши женщины. И каждой из них я хочу пожелать любви. Чтобы они были окружены положительными моментами. Обязательно - крепкого здоровья. И красоты".

Участницам торжественного приема вручили цветы, а творческие коллективы и солисты Могилевской областной филармонии подарили им небольшой праздничный концерт.-0-