"Витебские ковры" начнут производство покрытий на антискользящей основе

Источник материала: БелТА

3 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витебские ковры" планирует в первом полугодии освоить производство новых для акционерного общества видов покрытий на антискользящей основе, сообщила корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Елена Чеботарева.

Необходимость развития ассортимента продиктована возникновением новых запросов у потребителей и позволит получить производителю конкурентное преимущество. Для реализации проекта приобретено специализированное оборудование, поставка которого запланирована на март. С его помощью будет наноситься термопластовая основа на изнанку изделия. Если не возникнет сложных моментов, то уже в мае можно будет оценить новые продукты на рынке, рассказала Елена Чеботарева.

Использование антискользящей основы даст возможность расширить ассортимент покрытий для входных групп, ванных комнат, кухонь. В том числе новации затронут сегмент изделий для жилых помещений: сегодня там зачастую используется ламинат или плитка, поэтому для обеспечения удобства человека возникает потребность в покрытиях на антискользящей основе, пояснила руководитель. Как показывают маркетинговые исследования, такой продукт очень востребован у европейских потребителей, а также на традиционных для "Витебских ковров" экспортных рынках, в том числе российском.

Освоение и наращивание выпуска новых продуктов планируется без увеличения общего объема производства и призвано заместить некоторые традиционные массовые продукты, потребительский спрос на которые снижается на фоне избыточного предложения. Для сохранения и укрепления позиций на рынке производитель постоянно находится в поиске новых направлений развития ассортимента, обновления коллекций, дизайна изделий, внедрения сырьевых новаций. "Если раньше коллекции держались на рынке по 3 года, то сегодня этот период сократился до года, а по некоторым позициям - до 6 месяцев, после чего потребительский интерес замирает, что вынуждает нас непрерывно двигаться вперед", - отметила Елена Чеботарева.

Внедрение новых видов продукции создает возможности для увеличения объемов продаж, что является основой стратегии развития "Витебских ковров" на ближайшие годы. Предприятие активно развивает сетевую торговлю, в том числе запустило собственную электронную торговую площадку, наращивает присутствие и ассортимент продукции в ведущих белорусских и зарубежных маркетплейсах. В числе важнейших направлений работы также расширение сферы применения сертификата Standard 100 by Oeko-Tex, который получило предприятие в 2020 году, теперь уже на всю линейку продукции, что увеличит потенциал ведущего производителя ковровых изделий на западных рынках, а также укрепит позиции в традиционных регионах присутствия.

Витебское ковровое объединение основано в 1947 году на базе льнопрядильной фабрики "Двина", которая в свою очередь была построена в 1900 году бельгийскими бизнесменами. Предприятие акционировано в 1994 году, доля государства в уставном фонде составляет 51,1%. "Витебские ковры" являются одним из крупнейших представителей текстильной отрасли в стране, входят в состав концерна "Беллегпром". Акционерное общество выпускает тканые и прошивные ковровые изделия и покрытия, ватин. В апреле 2020-го зарегистрирован филиал "Брестские ковры" ОАО "Витебские ковры", который к январю 2022 года выпустил 2 млн кв.м покрытий с момента основания. По итогам 2021 года "Витебские ковры" увеличили объем производства продукции на 9,6% по сравнению с 2020-м, темп роста экспорта составил 118%.-0-