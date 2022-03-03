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3 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Итоги работы за прошлый год, ход зимовки скота и подготовка сельхозтехники к посевной - такие вопросы обсудил председатель Комитета госконтроля Могилевской области Олег Садовский при посещении многопрофильного ЗАО "Агрокомбинат "Заря" с руководством предприятия, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

"Агрокомбинат "Заря" - один из флагманов агропромышленного комплекса Могилевской области. Во время встречи с руководством агрокомбината особое внимание руководитель КГК области обратил на положение дел на свинокомплексе и птицефабрике общества. Как отметил Олег Садовский, агрокомбинатом приняты необходимые меры по возобновлению работы свинокомплекса, его комплектованию маточным поголовьем с белорусских племпредприятий, по получению продукции свиноводства уже в ближайшие месяцы. "В то же время мощности птицефабрики сельхозпредприятия из-за острого дефицита посадочного материала, ранее поступавшего по импорту, загружены менее чем наполовину. Решить указанную проблему можно за счет строительства в агрокомбинате инкубатора, который закрыл бы потребности в суточных цыплятах для дальнейшего доращивания не только самого общества, но и других птицефабрик региона", - подчеркнул он.

Могилевскому облисполкому подготовлены предложения по повышению эффективности функционирования ЗАО "Агрокомбинат "Заря".-0-