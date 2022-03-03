Караник: нынешнее поколение милиционеров Гродненской области продолжает традиции предшественников

Источник материала: БелТА

3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее поколение милиционеров Гродненской области продолжает славные традиции своих предшественников. Такую мысль во время торжественного мероприятия ко Дню белорусской милиции озвучил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"На пути сотрудников органов внутренних дел с самого начала было много испытаний. И надо сказать, что эти испытания не одно поколение белорусских милиционеров выдержало. Они доказали, что долг для них не пустое слово, они выбрали эту службу по призванию и готовы, не щадя ни времени, ни сил, защищать безопасность страны и ее граждан. Нынешнее поколение сотрудников МВД продолжает славные традиции белорусской милиции", - отметил Владимир Караник.

"Обстановка на сегодня в Гродненской области находится под контролем органов внутренних дел. У милиции региона одни из лучших результатов работы в Республике Беларусь. Все задачи, поставленные главой государства, министром внутренних дел, выполняются на самом высоком уровне", - отметил начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков.

Во время торжественного мероприятия, приуроченного к 105-летию белорусской милиции, чествовали лучших сотрудников. Им вручили государственные и ведомственные награды.-0-