Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в классах педагогического профиля занимается более тысячи учащихся. Такую цифру корреспонденту БЕЛТА озвучил начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета Николай Башко. Он рассказал о развитии системы образования центрального региона в прошлом году.

"Хотелось бы отметить серьезную положительную динамику развития системы образования Минской области. В прошлом году было построено 2 новых дошкольных учреждения образования и 3 школы. Наблюдается рост количества детей школьного возраста. В 2021 году на работу в систему образования Минской области пришли более 1,3 тыс. молодых специалистов и более 1,2 тыс. педагогических работников. Мы серьезно работаем в рамках профессиональной ориентации и открытия профильных классов. Сегодня более тысячи ребят из нашей области занимаются в классах педагогического профиля. Надеемся, что в будущем они станут достойной сменой нынешним педагогам. Большое внимание уделялось вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания. Работа в этом направлении продолжится", - отметил Николай Башко.

В планах на текущий год, по словам начальника главного управления по образованию, значится работа над созданием музея педагогики Минской области.-0-