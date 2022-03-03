﻿ В Минской области в классах педагогического профиля занимается более тысячи учащихся. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минской области в классах педагогического профиля занимается более тысячи учащихся

03.03.2022 16:57 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в классах педагогического профиля занимается более тысячи учащихся. Такую цифру корреспонденту БЕЛТА озвучил начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета Николай Башко. Он рассказал о развитии системы образования центрального региона в прошлом году.

"Хотелось бы отметить серьезную положительную динамику развития системы образования Минской области. В прошлом году было построено 2 новых дошкольных учреждения образования и 3 школы. Наблюдается рост количества детей школьного возраста. В 2021 году на работу в систему образования Минской области пришли более 1,3 тыс. молодых специалистов и более 1,2 тыс. педагогических работников. Мы серьезно работаем в рамках профессиональной ориентации и открытия профильных классов. Сегодня более тысячи ребят из нашей области занимаются в классах педагогического профиля. Надеемся, что в будущем они станут достойной сменой нынешним педагогам. Большое внимание уделялось вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания. Работа в этом направлении продолжится", - отметил Николай Башко.

В планах на текущий год, по словам начальника главного управления по образованию, значится работа над созданием музея педагогики Минской области.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в классах педагогического профиля занимается более тысячи учащихся. Такую цифру...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Караник: нынешнее поколение милиционеров Гродненской области продолжает традиции предшественников
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by