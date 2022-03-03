В новой школе искусств в Витебске будут заниматься около 150 ребят

Источник материала: БелТА

3 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С началом весны и открытием в преддверии женского праздника нового здания детской школы искусств №6 (ДШИ) в микрорайоне Руба Витебска поздравил виновников торжества председатель облисполкома Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА.

В отреконструированном и модернизированном трехэтажном здании бывшего дома быта сейчас размещается просторная ДШИ. Раньше учреждение культуры 38 лет ютилось в бывшей одноэтажной столовой, дети занимались в маленьких кабинетах. Сейчас у поклонников музыкального искусства появился новый светлый дом и прекрасная база для воспитания юных гениев. "Я думаю, здесь и дети, и взрослые будут учиться играть и реализовывать свои таланты. Открытие школы искусств станет одним из кирпичиков в строительстве и обновлении микрорайона, и мы сможем сделать его красивее и уютнее", - отметил глава области, который и сам долгое время жил в Рубе, которая в то время считалась поселком, а в 2017 году была включена в территорию Витебска.

В ДШИ теперь есть 16 кабинетов для занятий, актовый зал, душевые, санузлы, хореографический зал. При реконструкции здания учли и перспективы, так что зал для танцев появился здесь неслучайно: в новом учебном году в ДШИ откроют отделение хореографии, наберут около 40 детишек. Сейчас здесь обучаются 105 мальчиков и девочек на отделениях фортепиано, гитары, цимбал, баяна, скрипки, хоровом отделении. "В ДШИ появилась новая мебель, музыкальные инструменты (нам преподнесли 16 пианино, цимбалы, скрипки), новое акустическое оборудование для актового зала", - рассказала директор ДШИ Екатерина Карпова.

Также руководитель школы отметила, что в учреждении культуры занимается сильный коллектив гитаристов, ребята участвуют во всевозможных музыкальных конкурсах различного уровня и регулярно входят в число призеров и победителей. С открытием нового здания педагоги, дети и родители надеются на новый виток развития ДШИ и расширение диапазона творческих возможностей для всех рубовцев.-0-