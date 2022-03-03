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Профильная смена "Педкласс - это класс" стартовала в центре "Лидер"

03.03.2022 17:15 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профильная смена "Педкласс - это класс" стартовала в Минском городском образовательно-оздоровительном центре "Лидер". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Участниками смены стали прошедшие отбор 160 учащихся 10-х педагогических классов из всех школ/гимназий Минска, достигшие высоких результатов в учебной деятельности. На протяжении трех недель у старшеклассников будет возможность не только оздоровиться, но и погрузиться в мир педагогической профессии, став активными участниками различных профориентационных мероприятий.

10 марта в рамках профильной смены планируется проведение дня БГПУ. Учащиеся педагогических классов приедут в университет. Состоится встреча с ректором вуза, концертная программа, предусмотрена экскурсия.

"БГПУ принимает активное участие в подготовке и проведении педагогической смены. Этот проект является значимым для университета, который на протяжении последних лет ведет системную разностороннюю работу по повышению имиджа профессии педагога и привлечению на педагогические специальности академически успешных и мотивированных абитуриентов. От того, насколько удастся заинтересовать, увлечь 16-летних старшеклассников, зависит и выбор учащимися педагогической профессии, и будущая приемная кампания", - рассказали в пресс-службе.

В программе смены - 18 увлекательных образовательных мероприятий профориентационной направленности от факультетов/институтов и структурных подразделений БГПУ (ролевые игры, тренинги, мастер-классы, акции, презентации, обучающие игры, профориентационная игротека, тематическая лаборатория и др.). Координационный центр ОУР БГПУ предоставит молодым людям возможность погрузиться в смыслы, ценности и Цели устойчивого развития в рамках квеста "ЦУР: достигнем вместе", а спортивный клуб "Педагог" организует для участников смены спортландию. Активное участие в проведении смены примут студенты БГПУ - члены клуба выпускников педагогических классов "ПРОФиль+": профильцы проведут с десятиклассниками мировое кафе "Zaсобой в образование", тренинг "Уверенность в себе, блиц на равных с "ПРОФиль+", РОР-семинар "БуллингуNET".

Данный проект - один из результатов договоренностей, достигнутых на прошлогоднем мартовском совещании "Совершенствование работы по привлечению на педагогические специальности БГПУ мотивированных обучающихся УОСО г. Минска" с представителями городских властей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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