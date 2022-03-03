Турчин: даже в самые сложные периоды милиция уверенно выполняет свой долг

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция Минской области спокойно и уверенно выполняет свой долг. Такое мнение журналистам высказал председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Миноблисполкома в преддверии Дня милиции пожелал сотрудникам органов внутренних дел здоровья, благополучия и сил.

"Современный мир крайне стремителен и непредсказуем. Можно сказать, что он пребывает в постоянной турбулентности. Все это заставляет нас, и прежде всего оперативный блок, стремительно реагировать на те вызовы, которые еще вчера казались просто невозможными. Тем не менее такова реальность. Конечно, я доволен работой милиции Минской области. В сложные периоды сотрудники органов внутренних дел спокойно и уверенно выполняли свой долг. Я им очень благодарен за службу, человеческую порядочность. Хочу пожелать нашим милиционерам здоровья, благополучия и сил, чтобы нештатных ситуаций было как можно меньше и сотрудники милиции каждый день живыми и здоровыми возвращались к своим семьям", - сказал Александр Турчин.

Кроме того, председатель вручил пять наград Минского областного исполнительного комитета сотрудникам органов внутренних дел. Райисполкомы закупили 13 новых служебных автомобилей для милиции.-0-