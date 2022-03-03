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Делегации Башкортостана и Пермского края ознакомились с производством гомельского завода литья

03.03.2022 17:27 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Делегации Республики Башкортостан и Пермского края Российской Федерации побывали в ОАО "ГЗЛиН", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Делегации ознакомились производственными площадями предприятия. Они побывали в сборочном корпусе, цехе метизов, ознакомились с литейным производством.

"На все интересующие гостей вопросы ответили заместитель директора предприятия по коммерческим вопросам Дмитрий Сорокин и начальник бюро отдела продаж по реализации на экспорт Игорь Коварда", - рассказали на предприятии. Стороны заинтересованы в сотрудничестве.

Открытое акционерное общество "Гомельский завод литья и нормалей" входит в состав холдинга "Гомсельмаш", специализируется на производстве сельскохозяйственных машин, отливок из чугуна, стали и цветных сплавов, машиностроительного крепежа, а также литейной оснастки, нестандартного оборудования.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Делегации ознакомились производственными площадями предприятия. Они побывали в сборочном корпусе, цехе метизов, ознакомились с литейным производством.
 
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