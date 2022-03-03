Статуправление Минска: удельный вес отчетов в электронном виде за 2021 год составил 98%

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3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание коллегии Главного статистического управления города Минска прошло с участием председателя Национального статистического комитета Инны Медведевой. На нем подведены итоги работы за 2021 год и определены задачи и перспективы развития на 2022-й, сообщили БЕЛТА в учреждении.





В 2021 году отделами Главного статистического управления Минска собрано и обработано около 500 тыс. отчетов по 70 формам государственной статистической отчетности. В среднем на одного работника приходилось 3400 отчетов. "Удельный вес отчетов в электронном виде составил в среднем 98%. Причем основная масса форм государственных статистических наблюдений максимально приближена к 100%, - рассказала начальник Главного статистического управления Минска Юлия Плакса. - При проведении выборочных обследований домашних хозяйств по уровню жизни и изучению проблем занятости населения собрано более 24 тыс. отчетов по 7 формам обследования, при этом более 80% отчетов в электронном виде с использованием планшетов".

Проведена масштабная работа с респондентами по популяризации многофункционального веб-портала Белстата. Удельный вес онлайн-респондентов в общем их количестве по Минску в 2021 году вырос в два раза и составил 84,3%.

В рамках работы по организации мониторинга Целей устойчивого развития главным управлением во взаимодействии с региональной рабочей группой по устойчивому развитию был актуализирован и оцифрован перечень показателей ЦУР по Минску. "Проделана огромная работа как по оцифровке показателей, так и по определению пороговых значений с интервалом в 5 лет (на 2025 и 2030 годы) для измерения прогресса в устойчивом развитии Минска, - сказала Юлия Плакса. - Таким образом, региональный перечень показателей ЦУР по Минску содержит 122 показателя по 17 целям".





Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева поблагодарила работников Главного статистического управления Минска за проделанную работу и отметила, что в 2022 году необходимо обеспечить полный переход респондентов на электронный формат представления статистической отчетности, проведение более основательной проверочно-предупредительной работы с ними, актуализацию на постоянной основе совместно с региональной рабочей группой по устойчивому развитию перечня показателей ЦУР по Минску и выполнение других основных направлений деятельности территориального подразделения.-0-