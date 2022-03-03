Исаченко: нужно объединять усилия в вопросах сотрудничества Могилевской и Новосибирской областей

Источник материала: БелТА

3 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нужно объединять усилия в поиске новых направлений сотрудничества между Могилевской и Новосибирской областями. Об этом сказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время встречи с делегацией Новосибирской области, которую возглавил первый заместитель губернатора российского региона Юрий Петухов, передает БЕЛТА.

Анатолий Исаченко поприветствовал членов делегации Новосибирской области на белорусской земле и поблагодарил их за внимание, которое уделяется развитию сотрудничества с Могилевской областью. Он отметил, что регионы объединяет давняя крепкая дружба, которая с каждым днем наполняется значимыми мероприятиями и событиями, способствует реализации взаимовыгодных проектов и культурных обменов. Начало межрегиональным взаимоотношениям положило подписание протокола намерений о развитии сотрудничества во время III Форума регионов Беларуси и России в июне 2016 года.

"Жизнь меняется, и внешний мир тоже: события, которые происходят вокруг нашей страны и России, на всех оказывают негативное воздействие, - отметил губернатор. - Но для нас это очередная возможность, чтобы углублять сотрудничество и находить новые точки соприкосновения. Сегодня в этом надо искать преимущества и объединять наши усилия. Есть направления, в реализации которых мы хотели бы получить содействие. Это касается продвижения молочной и другой перерабатывающей продукции Могилевской области через крупные торговые сети российского региона. Значительные возможности есть в расширении взаимных поставок. Однако это должно быть выгодно всем. Наша задача - предложить выгодное направление взаимодействия и в рамках законодательства обеспечить определенные преференции".

Анатолий Исаченко отметил, что потенциал двух регионов может обеспечить более высокий уровень и масштаб торгово-экономического сотрудничества. Так, Могилевская область заинтересована в увеличении объема поставок продукции промышленных предприятий - и в первую очередь ОАО "Могилевлифтмаш". Акционерное общество может предложить российской стороне как новое современное лифтовое оборудование, так и отдельные комплектующие для ремонта уже установленного. В поле зрения - налаживание сотрудничества бизнес-сообществ, которому должно способствовать взаимодействие между Могилевским агентством регионального развития и центрами развития предпринимательства и регионального развития Новосибирской области.

"Нам необходимо продолжать развитие взаимодействия наших вузов, - продолжил Анатолий Исаченко. - В этой связи приглашаем принять участие в 14-й международной научно-технической конференции "Техника и технология пищевых производств", проводимой Белорусским государственным университетом пищевых и химических технологий в апреле 2022 года. Необходимо развивать студенческое сотрудничество, осуществлять обмен культурным наследием и традициями. К примеру, хорошее направление - студотрядовское движение, совместные стройки. Это очень заряжает нашу молодежь, такая дружба сохраняется на протяжении многих лет".

Благодаря совместным усилиям взаимодействие регионов приобретет новые грани сотрудничества, уверен председатель облисполкома. В свою очередь Юрий Петухов отметил, что действие плана мероприятий, определенных соглашением между областями, заканчивается осенью 2022 года. Он выразил заинтересованность в сотрудничестве и предложил составить новый план на последующие годы. "После того, как документ будет подписан и запущен в работу, необходимо уделить особое внимание реализации совместных мероприятий, - сказал он. - Хочется переходить в работе на конкретные вещи".

Во время визита представители делегации ознакомились с предприятиями и знаковыми объектами областного центра. В программу посещения вошли ОАО "Могилевлифтмаш", областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта, областная клиническая больница. Юрий Петухов предложил провести презентацию продукции предприятий Могилевской области: "Новосибирская область - торговые ворота восточной России, научный и культурно-образовательный центр Сибири. Здесь активно развивается наука, образование, строятся крупные объекты. Надеемся, что мы найдем многие точки для соприкосновения по всем направлениям работы - от культуры до экономики. Уверен в дальнейшем сотрудничестве".

К слову, за 2021 год внешнеторговый оборот Беларуси с Новосибирской областью составил более $332 млн. Белорусские товары экспортированы на сумму в $262 млн. В Могилевской области в структуре экспорта преобладают поставки мебели, лифтов, шин, желатина, запасных частей и пластмассовой тары. Из Новосибирской в регион завозят электрические двигатели, различные комплектующие, инвентарь для занятий физкультурой, плиты из пластмасс.-0-