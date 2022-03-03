Источник материала: БелТА

3 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырские акушеры помогли появиться на свет маленькому украинцу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Гомельщина официально".

Малыш Богдан появился на свет сегодня в 12.42 в Мозырском роддоме. "Его мама, украинка Юлия, вынуждена была вчера спешно покинуть родные места. До границы с Беларусью ей помогли добраться российские солдаты, до мозырской больницы - машина скорой медицинской помощи", - уточняется в сообщении.

Специалисты ответственно выполнили свою работу. Как поясняют врачи, после кесарева сечения мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Принимавшая роды акушер-гинеколог Людмила Яцко поделилась с журналистами телеканала "Мозырь": "Оказание экстренной помощи для специалистов роддома не редкость, здесь умеют заботиться о мамочках и малышах".-0-