"У нас хорошее будущее и хорошая молодежь". Иванец посетил финал конкурса "Студент года" в Минске

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентов всегда отличали энергия, творческая активность и открытость всему новому, заявил журналистам министр образования Андрей Иванец во время финала республиканского конкурса "Студент года 2021", передает корреспондент БЕЛТА.

"Студентов всегда отличали энергия и энтузиазм, творческая активность и открытость всему новому. Студенческая молодежь принимает активное участие в университетской, научной, общественно-политической жизни нашей страны и не остается безразличной ко всему, что происходит в нашей стране и за ее пределами. Уверен, что у нас хорошее будущее и хорошая молодежь", - сказал Андрей Иванец.

По его словам, в Беларуси мотивированным ребятам оказывается поддержка. "Совсем недавно подписан указ Президента о выделении стипендий одаренным аспирантам, которые проходят обучение в очной форме. Это очень мощная форма поддержки научно-исследовательской деятельности. Фактически ежегодно порядка 300-400 молодых людей, которые себя проявили в исследовательской, образовательной деятельности, включаются в Банк данных одаренной молодежи. Мы обеспечиваем четкое сопровождение на всех этапах, чтобы одаренные учащиеся стали студентами наших вузов, пришли в науку, педагогический состав наших вузов. И это сопровождение осуществляется постоянно", - отметил министр.

Финал республиканского конкурса "Студент года 2021" проходит сегодня в Минском городском дворце культуры. Под слоганом "Команда мечты" гранд-финал объединил 14 лучших студентов страны - победителей областных туров конкурса, которые и поборются за почетный титул. Все ребята получают высшее образование на дневной форме обучения, имеют средний балл успеваемости по результатам последних двух семестров не менее 8, вовлечены в науку, творчество, спорт.

Финалистам предстоят испытания. Защитить диплом с отличием конкурсантам помогут группы поддержки и баллы, заработанные в основной конкурсный день во время конкурса ораторского мастерства на тему "Моя сверхзадача и сверхмиссия" и творческого конкурса. Умные и талантливые, энергичные и смелые конкурсанты покажут всем болельщикам и жюри, как надо работать в команде, чтобы побеждать. К слову, в общий зачет пойдут и оценки за участие в дополнительных элементах студенческого шоу.

Традиционно каждый финалист подготовил видеоролик "Я - студент" и претендовал на победу в дополнительной номинации "Студент года ОNLINE". Победителя в ней определили пользователи интернета. Голосование проходило в официальных аккаунтах БРСМ в социальной сети "ВКонтакте", в Instagram (студенческие проекты молодежной организации) и канале "БРСМ: live" в Telegram с 1 до 15.00 3 марта.

Отборочные туры конкурса "Студент года 2021" прошли в 36 учреждениях высшего образования и объединили более 200 конкурсантов, а в подготовке и конкурсных номерах приняли участие более 1,2 тыс. белорусских студентов.

Учредитель и организатор конкурса - Белорусский республиканский союз молодежи. Проект реализуется при поддержке Министерства образования и других заинтересованных. Основные задачи проекта - развитие творческого потенциала студенческой молодежи, создание и продвижение новых программ подготовки лидеров, повышение престижа знаний и популяризация профессий.-0-