В Минской области в 2021 году успешно реализована программа патриотического воспитания молодежи

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году в Минской области была успешно реализована программа военно-патриотического воспитания молодежи. Об этом во время проведения итоговой коллегии главного управления по образованию Миноблисполкома сообщил начальник главного управления по образованию Николай Башко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Башко, в Год исторической памяти эта программа получит дальнейшее развитие.

"В прошлом году центральной темой и лейтмотивом всех реализованных мероприятий стала гордость за Беларусь. В 2021 году успешно реализована задача по интеграции в образовательный процесс военно-патриотической составляющей. Было организовано взаимодействие военкомов с руководителями военно-патриотического воспитания. В Минской области открыт первый военно-патриотический клуб "Доблесть" совместно с военной частью 3310 в Околице. В 2022 году планируется продолжить плодотворное сотрудничество с силовым блоком в вопросах военно-патриотического воспитания и реализовать летом инициативу по организации областного военно-патриотического лагеря", - отметил Николай Башко.

Кроме того, подчеркнул начальник главного управления по образованию Миноблисполкома, в Год народного единства подписано соглашение о сотрудничестве с Государственным музеем истории белорусской литературы, в рамках которого реализуется совместный гражданско-патриотический проект "Вечнае-спрадвечнае".-0-