﻿ Минздрав: активнее всего обеспечивают молодых медработников жильем на селе в Витебской области. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав: активнее всего обеспечивают молодых медработников жильем на селе в Витебской области

03.03.2022 19:09 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проводится целенаправленная работа по обеспечению молодых специалистов жильем на селе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве отметили, что развитию села уделяется особое внимание. При выполнении директивы №6 от 4 марта 2019 года "О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли" в организациях здравоохранения обеспечен системный подход по закреплению врачей на рабочих местах в сельской местности.

"Проводится целенаправленная работа по обеспечению жильем молодых специалистов. Так, в 2021 году 59 врачам и 28 средним медработникам, работающим в организациях здравоохранения, расположенных в сельской местности, выделено арендное жилье, 58 врачам и 168 средним медработникам предоставлены места в общежитии, 30 врачам и 68 средним медработникам производится доплата за найм жилого помещения. По всем этим показателям лидирует Витебская область", - уточнили в пресс-службе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проводится целенаправленная работа по обеспечению молодых специалистов жильем на селе, сообщает...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Минской области в 2021 году успешно реализована программа патриотического воспитания молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by