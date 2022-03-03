Минздрав: активнее всего обеспечивают молодых медработников жильем на селе в Витебской области

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проводится целенаправленная работа по обеспечению молодых специалистов жильем на селе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве отметили, что развитию села уделяется особое внимание. При выполнении директивы №6 от 4 марта 2019 года "О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли" в организациях здравоохранения обеспечен системный подход по закреплению врачей на рабочих местах в сельской местности.

"Проводится целенаправленная работа по обеспечению жильем молодых специалистов. Так, в 2021 году 59 врачам и 28 средним медработникам, работающим в организациях здравоохранения, расположенных в сельской местности, выделено арендное жилье, 58 врачам и 168 средним медработникам предоставлены места в общежитии, 30 врачам и 68 средним медработникам производится доплата за найм жилого помещения. По всем этим показателям лидирует Витебская область", - уточнили в пресс-службе.-0-