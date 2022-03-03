Информатизация и проставление апостиля: Старовойтов о задачах минского нотариата на 2022 год

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариату Минска в этом и последующих годах следует работать над информатизацией и предупреждением очередей к нотариусам. Это отметил в беседе с журналистами заместитель министра юстиции Николай Старовойтов перед заседанием, на котором подведены итоги работы нотариусов Минского городского нотариального округа в 2021 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году и в ближайшем будущем предстоит продолжить работу по недопущению очередей к нотариусам. Проблема в столице существует, хотя и был создан клиент-центр (Минской городской нотариальной палаты. - Прим. БЕЛТА), операторы которого записывают граждан к нотариусу. Но проблема остается", - сказал Николай Старовойтов.

Ведется работа по наделению нотариата полномочием на проставление апостиля на официальных документах. "Мы работаем с государственными органами над тем, чтобы наделить нотариусов страны полномочием по проставлению апостиля. Это очень важный момент. Сегодня, чтобы проставить апостиль на официальных документах Беларуси, наши граждане обращаются в государственные органы, которые расположены либо в областных центрах, либо в столице. Если наше предложение пройдет, то граждане будут иметь право обратиться к нотариусу райцентра, в каждом из которых есть нотариусы. И они апостилируют документы", - отметил замминистра.

Важнейшей задачей остается информатизация нотариата. В частности, планируется создать электронный архив нотариальных документов.

Николай Старовойтов напомнил о том, что с 3 января 2021 года вступили в силу новые положения закона о нотариате и нотариальной деятельности. Появились новые нотариальные действия. Был исключен территориальный принцип нотариального удостоверения сделок с недвижимостью. "Это означает, что обратиться можно к любому нотариусу страны и он удостоверит сделку с недвижимостью вне зависимости от расположения такого имущества", - пояснил замминистра.

В Минске реализуется принцип "наследство без границ". Теперь гражданин за оформлением наследственных прав может обратиться в ближайшую нотариальную контору или нотариальное бюро независимо от того, где именно в столице был зарегистрирован наследодатель.

Николай Старовойтов заметил, что Минский городской нотариальный округ самый крупный в стране по количеству нотариусов. Специалисты работают с немалой нагрузкой, и 2021 год не стал исключением. Выросло количество совершенных нотариальных действий, что повлекло за собой увеличение нагрузки на каждого из нотариусов округа. Более того, столичные нотариусы, как правило, апробируют новые нотариальные действия, совершают сложные нотариальные действия и в целом формируют в своей сфере правоприменительную практику.

По словам председателя Белорусской нотариальной палаты Натальи Борисенко, основной задачей БНП является обеспечение доступности и качества нотариального обслуживания. "Наша задача состоит в том, чтобы в нужное время в удобном месте и быстро нотариусы оказывали нотариальную услугу любому гражданину или гостю страны, который нуждается в нотариальной помощи. Это основная задача", - сказала она. Наталья Борисенко заметила: несмотря на возросшую нагрузку, в целом столичный нотариат сработал неплохо.

В 2021 году нотариальное обслуживание жителей и гостей города Минска осуществляли 209 нотариусов, в том числе 176 нотариусов в 25 нотариальных конторах города, 28 - в нотариальных бюро столицы.-0-