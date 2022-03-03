Количество нотариальных действий в Минске за год увеличилось на 23%

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в 2021 году общее количество нотариальных действий, совершенных нотариусами Минска, по сравнению с 2020-м возросло на 23% и составило 520 тыс., сообщили БЕЛТА в Белорусской нотариальной палате.

При этом в структуре нотариальных действий количество принятых мер по охране наследства увеличилось в 4,5 раза, соглашений об уплате алиментов и соглашений о детях - в 1,7 раза, удостоверенных договоров суррогатного материнства - в 1,5 раза, выданных свидетельств о праве на наследство и свидетельств о праве собственности - в 1,5 раза, засвидетельствованных подлинностей подписей на документах и верности копий документов - в 1,5 раза. Увеличилось также количество удостоверенных согласий и удостоверенных доверенностей - на 28% и 26% соответственно.

Значительное внимание в работе Минского городского нотариального округа традиционно уделяется правовому просвещению граждан. В 2021 году представители столичного нотариата приняли участие в 45 республиканских и региональных акциях, в ходе которых почти 6 тыс. граждан получили бесплатные консультации по вопросам, входящим в компетенцию нотариусов, в том числе составления завещаний, брачных договоров, оформления наследственных прав и др. Бесплатное консультирование проходит не только в формате личных встреч во время акций, приуроченных к государственным и иным праздникам в стране (День Конституции, День Победы, День Независимости, День матери и т.д.), но и посредством прямых телефонных линий, видео-конференц-связи, мессенджеров.

В нотариальный архив Минского городского нотариального округа в прошлом году поступило 262 письменных заявления по вопросам осуществления административных процедур, в том числе выдаче архивных справок, копий, выписок, а также архивных документов, содержащих сведения о завещании. Это практически четверть поступивших заявлений граждан в нотариальные архивы по всей республике. В соответствии с законодательством об административных процедурах нотариальные архивы начали работать с начала прошлого года. Новый порядок взаимодействия с заинтересованными лицами в получении архивной документированной информации стал серьезным новшеством в деятельности нотариальных архивов.

Для повышения качества и доступности нотариального обслуживания граждан и юридических лиц с апреля 2021 года в городе работает клиент-центр Минской городской нотариальной палаты. Теперь минчане и гости столицы могут, не выходя из дома, записаться на прием к нотариусам по вопросам совершения нотариальных действий, получения услуг правового и технического характера или вызвать необходимого специалиста к себе. За время работы клиент-центра специалисты обработали около 30 тыс. звонков.-0-