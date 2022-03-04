ГАИ Гомельской области проведет отработку двух дорог

Источник материала: БелТА

4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Гомельской области с 4 по 6 марта проведут отработку автодорог Р88 Житковичи - Давид-Городок - граница Украины (Верхний Теребежов) и Н4103 Сосновка - Абакумы, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Стражи дорог будут пресекать грубые нарушения ПДД - управление транспортом в нетрезвом виде, без прав, превышение скоростных режимов, нарушение правил обгона и перевозки пассажиров. Уделят внимание и пешеходам: их состоянию, а также тому, используются ли световозвращающие элементы в темное время суток.

Наряды ДПС будут выставлены в местах, где велика вероятность ДТП. Сотрудники ГАИ намерены применять гласный, негласный и смешанный контроль.

"Соблюдение ПДД - это залог безопасности, а халатный и безответственный подход к этому вопросу как правило ведет к серьезным авариям, где могут пострадать и ни в чем не виновные люди", - напомнили госавтоинспекторы.-0-