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Мобильное приложение для туристов появится в Брестской области
04.03.2022 07:15 — | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области появится мобильное приложение для туристов, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела туризма управления спорта и туризма облисполкома Елена Космач.
"Главная цель - организация комфортного пребывания туристов в нашем регионе. В приложение будут включены наиболее значимые объекты туристической индустрии: питания, размещения, а также достопримечательности и туристические маршруты. В то же время у пользователя будет возможность проложить собственный маршрут", - рассказала Елена Космач.
Туристы смогут выбрать для себя пешие, велосипедные, автомобильные маршруты. К слову, сейчас в области их насчитывается около 300. Информация в приложении будет доступна на русском и английском языках. В разработке брестчанам помогают специалисты минской фирмы. Ожидается, что приложение запустят к летнему туристическому сезону.
Также Брестская область продолжит взаимодействие с Международным сообществом путешественников JoinPro. Речь идет о проекте "Брестская область: согревая красотой". Для зрителей проведут цикл онлайн-презентаций достопримечательностей юго-западного региона Беларуси и мастер-классы по приготовлению национальных блюд. В январе брестчане показали, как в области можно отдохнуть зимой. В этот раз зрители увидят предложения для путешествий в теплое время года.
Брестскую область в прошлом году посетили более 631 тыс. организованных туристов и экскурсантов.-0-
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В приложение будут включены наиболее значимые объекты туристической индустрии: питания, размещения, а также достопримечательности и туристические маршруты. В то...
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