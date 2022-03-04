Забавы, игры, блины, сжигание чучела: как Витебск отпразднует Масленицу

Источник материала: БелТА

4 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Веселыми играми, долгожданными и богатыми угощениями будут встречать витебчане Масленицу и провожать зиму. На разных площадках города ожидаются представления и развлекательные программы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском горисполкоме.

Развлекательные программы проведут в Витебском зоопарке, на площадках разных микрорайонов города, возле учреждений образования и культуры. Гостей масленичных гуляний ждут театрализованные представления, интерактивные игры, спортивные состязания на выявление самых сильных, ловких и умелых. В течение всего дня 5 марта детей и взрослых приглашают заглянуть на праздник в учреждения образования. Дети и их родители смогут узнать историю Масленицы, как называется каждый из дней на масленичной неделе, чем потчевали в старину селян и что было принято готовить.

Традиционно приглашают 6 марта прийти на праздник семьями в комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии в Мазурино. Здесь для любителей активного отдыха проведут всевозможные мастер-классы, вовлекут в народные забавы, устроят игры для ребятни. Творческие коллективы представят концертную программу, и никто не сможет усидеть на месте. Показательные выступления конноспортивного клуба "Калипсо" заставят зрителей охать и замирать от восторга. А те, кто пожелает совместить приятное с полезным, сможет взять на прокат спортинвентарь. Малышам обязательно придутся по душе аттракционы, которые будут работать в парке отдыха. И, конечно, не обойдется без главного символа весеннего праздника - соломенного чучела: по окончании праздника его сожгут, чтобы призвать на поля и сады богатый урожай. Развеселые гулянья начнутся здесь в 11 утра и будут продолжаться до 3 дня, так что даже у сов-сплюшек будет шанс посетить разудалую Масленицу.-0-