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Молодые ученые в Гомеле обсудят перспективы развития медицины

04.03.2022 07:27 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XIV Республиканская научно-практическая конференция с международным участием студентов и молодых ученых "Проблемы и перспективы развития современной медицины" пройдет в Гомеле 5-6 мая, сообщили БЕЛТА в Гомельском государственном медицинском университете.

Студенческое научное общество Гомельского государственного медицинского университета приглашает к участию в конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых в возрасте до 35 лет.

Предусмотрены очная и заочная формы. Это может быть устный доклад с публикацией или без, научная статья, стендовый доклад. Дистанционно возможна публикация материалов или видеодоклад. Официальные языки форума - русский, белорусский, английский.

Тематика выступлений охватывает 30 научных направлений: от анатомии человека, акушерства и гинекологии до реаниматологии, эпидемиологии и экстремальной медицины.

Прием статей проводится до 22 марта.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Студенческое научное общество Гомельского государственного медицинского университета приглашает к участию в конференции студентов, магистрантов, аспирантов и...
 
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