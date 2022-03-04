Памятные мероприятия в честь 105-летия белорусской милиции пройдут в Бресте

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятные мероприятия в честь 105-летия милиции Беларуси пройдут 12 марта в Бресте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

В этот день "Поезд исторической памяти" доставит в Брест милиционеров со всех уголков Беларуси. В 16.00 на железнодорожном вокзале пройдут военная реконструкция первых дней его обороны в начале Великой Отечественной войны и митинг-реквием в память о подвиге защитников.

В 18.00 в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоится концерт-реквием с участием почетных гостей, артистов белорусской и российской эстрады.

Построенный в 1886 году железнодорожный вокзал в Бресте - визитная карточка города. В первые дни Великой Отечественной войны в июне 1941 года железнодорожники, милиционеры и военнослужащие героически обороняли здание. После окружения защитники вокзала укрылись в его подвалах и продержались там более недели. Захватчики почти полностью затопили подвалы водой. Часть защитников погибла, часть была захвачена в плен.-0-