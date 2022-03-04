﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Памятные мероприятия в честь 105-летия белорусской милиции пройдут в Бресте

04.03.2022 08:51 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятные мероприятия в честь 105-летия милиции Беларуси пройдут 12 марта в Бресте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

В этот день "Поезд исторической памяти" доставит в Брест милиционеров со всех уголков Беларуси. В 16.00 на железнодорожном вокзале пройдут военная реконструкция первых дней его обороны в начале Великой Отечественной войны и митинг-реквием в память о подвиге защитников.

В 18.00 в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоится концерт-реквием с участием почетных гостей, артистов белорусской и российской эстрады.

Построенный в 1886 году железнодорожный вокзал в Бресте - визитная карточка города. В первые дни Великой Отечественной войны в июне 1941 года железнодорожники, милиционеры и военнослужащие героически обороняли здание. После окружения защитники вокзала укрылись в его подвалах и продержались там более недели. Захватчики почти полностью затопили подвалы водой. Часть защитников погибла, часть была захвачена в плен.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот день "Поезд исторической памяти" доставит в Брест милиционеров со всех уголков Беларуси. В 16.00 на железнодорожном вокзале пройдут военная реконструкция...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Молодые ученые в Гомеле обсудят перспективы развития медицины
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by