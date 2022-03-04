Концерты на открытых площадках пройдут в Могилеве к Дню женщин

Источник материала: БелТА

4 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Концерты на открытых площадках будут проходить в Могилеве 5-7 марта. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении по образованию Могилевского горисполкома.

"В преддверии Дня женщин в учреждениях образования города пройдет ряд тематических мероприятий. Традиционно будет проходить поздравительная акция для женщин - ветеранов Великой Отечественной войны, педагогического труда, пожилых и одиноких. Также будут концертные программы на открытых площадках города", - отметили в управлении по образованию.

Концертно-развлекательные и игровые программы 5 марта начнутся в 11.00. Так, программа "С праздником, мамы" пройдет по адресу: ул. Строителей, 15, а концерт "С 8 Марта" по улице Б.Машековская, 9 Б. Концертно-игровая программа "Масленичные гулянья" пройдет по улице Королева. На открытой площадке у средней школы №38 состоится спортивно-развлекательный праздник "Веселая Масленица".

Праздник продолжится в 14.00 на площадке у Центра творчества детей и молодежи "Родничок". Здесь пройдет концертно-игровая программа "Любовь в сердце моем". Завершится этот день флешмобом "Танцуй с нами" и поздравительной акцией "Весенняя рапсодия" на площадке у молодежного центра "Палитра" по бульвару Непокоренных, 39 В в 16.00.

Продолжатся праздничные программы 7 марта. В 12.00 в ТЦ "Парк Сити" пройдет концерт рок-группы "Ренессанс". А в подростковом клубе "Эдельвейс" состоится музыкальная программа "Угадай мелодию" - начало в 11.30. В этот же день состоится семейная спортивная эстафета "Веселые старты" в микрозоне молодежного центра "Палитра" - начало в 11.00.

Кроме этого, в каждом учреждении образования 5-7 марта пройдут тематические концерты, акции, игровые программы, конкурсы, спортивные соревнования, занятия в творческих мастерских и многие другие мероприятия.-0-