Источник материала: БелТА

4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый городской интеллектуальный турнир "Код нации" проведут в Гомеле к Году исторической памяти, сообщили БЕЛТА организаторы.

Молодых людей приглашают проверить свои силы в командном турнире. Он будет проводиться в двух возрастных лигах: 14-21 год и 22-31 год. Предусмотрены весенний (в мае), летний (в июле) и осенний (в сентябре) сезоны.

Турнир будет состоять из шести раундов, во время которых необходимо ответить на тематические вопросы. При этом запрещается пользоваться гаджетами: смартфонами, планшетными компьютерами, умными часами и браслетами и т.д.

Как отметили организаторы, лучшая команда сезона в каждой лиге будет награждена Кубком победителя сезона. Также в финале Кубком абсолютного победителя отметят команды, набравшие в каждой лиге наибольшее количество баллов. Финал пройдет в ноябре 2022 года к годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Команды до 5 человек могут подавать заявки по электронной почте gercenka@gorbibl.gomel.by. В теме письма важно указать: "Заявка на турнир".

Организатором турнира выступает Сеть публичных библиотек города Гомеля при поддержке управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома. Мероприятия будут проходить в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена.

Турнир нацелен на формирование у молодежи гражданственности, патриотизма, любви и уважения к своей Родине, активной жизненной позиции. Также немаловажно вовлечение молодых людей в активную деятельность по патриотическому воспитанию, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, организация интеллектуального досуга молодежи.-0-