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Состязание по приготовлению ухи пройдет в Ивьевском районе

04.03.2022 09:39 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Агрогородок Морино 5 марта станет региональной столицей ухи, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Ивьевском центре культуры и досуга.

Праздник "Моринская золотая рыбка", посвященный рыбному блюду пройдет уже в шестой раз. Он и в этом году соберет в живописном месте энтузиастов со всего района. Уже заявлено участие 8 команд. Место проведения выбрано неслучайно - здешние места издревле славились рыбалкой.

"Наше брендовое мероприятие уже полюбилось и местным, и гостям. Люди готовятся очень серьезно. К слову, в этом году мы решили совместить праздники "Моринская золотая рыбка" и Масленицу. Поэтому кроме ухи на нашем празднике можно будет отведать блинов. А еще самим попробовать испечь блины на финской свече", - рассказали в центре культуры и досуга.

Победители состязания по приготовлению ухи определятся в нескольких номинациях, жюри оценит не только оригинальность и необычность рецепта, но и подачу блюда. Кстати, главное отличие моринской ухи - использование только речной или озерной рыбы.

5 марта в Морино пройдут также концертные выступления народных коллективов района, рыбацкие забавы, гостей праздника будут ждать масленичные блины, веселые конкурсы, аттракционы и выставки-продажи сувенирной продукции. "В рамках Года исторической памяти гости праздника смогут посетить краеведческую экспозицию "Тут Радзімы маёй пачатак", - добавили в районном центре культуры и досуга.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Праздник "Моринская золотая рыбка", посвященный рыбному блюду пройдет уже в шестой раз. Он и в этом году соберет в живописном месте энтузиастов со всего района. Уже...
 
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