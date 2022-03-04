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ФОТОФАКТ: Около 20 тыс. цветов подготовил "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню

04.03.2022 10:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Розы, тюльпаны, лилии, хризантемы, герберы, цикламены: "Могилевзеленстрой" основательно подготовился к Международному женскому дню.-0-

Фото Олега Фойницкого

ФОТОФАКТ: Около 20 тыс. цветов подготовил "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню
ФОТОФАКТ: Около 20 тыс. цветов подготовил "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню
ФОТОФАКТ: Около 20 тыс. цветов подготовил "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню
ФОТОФАКТ: Около 20 тыс. цветов подготовил "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню
ФОТОФАКТ: Около 20 тыс. цветов подготовил "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню
ФОТОФАКТ: Около 20 тыс. цветов подготовил "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню
ФОТОФАКТ: Около 20 тыс. цветов подготовил "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню
ФОТОФАКТ: Около 20 тыс. цветов подготовил "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню
ФОТОФАКТ: Около 20 тыс. цветов подготовил "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню
ФОТОФАКТ: Около 20 тыс. цветов подготовил "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню
ФОТОФАКТ: Около 20 тыс. цветов подготовил "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню
 
Теги: Могилев
 
 
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Розы, тюльпаны, лилии, хризантемы, герберы, цикламены: "Могилевзеленстрой" основательно подготовился к Международному женскому дню.
 
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