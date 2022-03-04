Цветы для автоледи: в Витебске ГАИ поздравила женщин-водителей накануне праздника

Источник материала: БелТА

4 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В День милиции работники УГАИ УВД Витебского облисполкома вышли на улицы, чтобы поздравить женщин с их предстоящим праздником и вручить им цветы и памятные сувениры, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционную акцию проводит сегодня Госавтоинспекция Витебской области в преддверии главного женского праздника. В этот раз привычное поздравление обыграли по-новому. В честь Года исторической памяти в Витебске на площади Свободы оказался ретроавтомобиль - желтая машина с синими полосками. Такой спецтранспорт в советские годы патрулировал улицы городов. Этот экземпляр с большой осторожностью привезли на место, чтобы не повредить исторический артефакт. Его броский цвет привлек внимание не только автолюбителей, но и прохожих.

Для поздравления женщин на улицы города вышел и руководящий состав УГАИ. И даже подполковник милиции ради прекрасных дам согласился на один день понизить свое звание: замначальника УГАИ УВД Витебского облисполкома Иван Иванов сыграл роль советского милиционера и примерил на себя форму с погонами капитана. Серый китель, кстати, долго искали и нашли у ветеранов Госавтоинспекции, и на подполковнике он сидел как влитой. Нынешние автоледи не сразу поняли, кто их останавливает, так что кое-кто проезжал мимо. Те же, кто среагировал на полосатый жезл, не пожалели, что их поездку на время прервали. Цветы, сувениры, сертификат в автошколу и много пожеланий перед грядущим праздником - так для витебчанок началось пятничное утро.

"Эта акция еще и профилактическая. Мы не только поздравляем наших замечательных женщин, но и говорим им о безопасности на дорогах, напоминаем о соблюдении скоростного режима, необходимости следовать ПДД. Сегодня никого не штрафуем, только беседуем и желаем доброго пути", - поделился начальник межрайонного отдела ГАИ Руслан Бабакин.

Такая акция проходит сегодня не только в Витебске, но в других городах области, поэтому автоледи могут не бояться, если вдруг заметят, что сотрудники ДПС сигнализируют им жезлом. Такое внимание со стороны Госавтоинспекции определенно сулит хорошее. Если только вы не проехали под "кирпич".-0-