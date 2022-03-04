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ФОТОФАКТ: В шкловской школе для детей с нарушением зрения создается этнографический уголок

04.03.2022 10:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Шклов /Корр. БЕЛТА/. В Шкловской государственной специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с нарушением зрения силами педагогов и учащихся создается этнографический уголок. Сейчас там находится 139 экспонатов.-0-

Фото Олега Фойницкого

ФОТОФАКТ: В шкловской школе для детей с нарушением зрения создается этнографический уголок
Ученик 11 класса Захар Аладьев
ФОТОФАКТ: В шкловской школе для детей с нарушением зрения создается этнографический уголок
ФОТОФАКТ: В шкловской школе для детей с нарушением зрения создается этнографический уголок
ФОТОФАКТ: В шкловской школе для детей с нарушением зрения создается этнографический уголок
Ученица 8 класса Алина Кабирова
ФОТОФАКТ: В шкловской школе для детей с нарушением зрения создается этнографический уголок
ФОТОФАКТ: В шкловской школе для детей с нарушением зрения создается этнографический уголок
ФОТОФАКТ: В шкловской школе для детей с нарушением зрения создается этнографический уголок
ФОТОФАКТ: В шкловской школе для детей с нарушением зрения создается этнографический уголок
 
 
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В Шкловской государственной специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с нарушением зрения силами педагогов и учащихся создается...
 
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