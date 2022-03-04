В Могилевской области представление респондентами статотчетов в режиме онлайн составило 80%

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялось расширенное заседание коллегии Главного статистического управления Могилевской области с участием первого заместителя председателя Национального статистического комитета Елены Кухаревич, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Начальник Главного статистического управления Могилевской области Елена Морозова доложила о результатах выполнения поставленных перед территориальным подразделением задач в 2021 году и об основных направлениях деятельности на 2022 год.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в 2021 году Главным статистическим управлением Могилевской области в полном объеме были выполнены все работы, предусмотренные производственным планом и программой статистических работ", - сказала Елена Морозова. Она отметила, что представление респондентами отчетов посредством веб-портала значительно выросло и в среднем по области составило около 80%. В перспективе - полный отказ от сбора отчетности в режиме офлайн.

Также Елена Морозова сказала, что внимания заслуживает и использование Главным статистическим управлением Могилевской области современных методов работы с респондентами и пользователями. Например, семинары, конференции, консультации со специалистами проводятся в режиме онлайн.





"В Главном статистическом управлении Могилевской области в 2021 году внедрена система менеджмента качества, на постоянной основе проводятся мероприятия по повышению статистической грамотности пользователей и их обучение работе с базами (банками) данных", - добавила Елена Морозова.

Начальник рассказала и об основных направлениях деятельности Главного статистического управления Могилевской области на 2022 год.

"Первый заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич в целом положительно оценила работу Главного статистического управления Могилевской области. При этом акцентировала внимание на необходимости дальнейшего обеспечения полноты и достоверности первичных статистических данных, в особенности о просроченной задолженности по заработной плате, а также по статистике сельского хозяйства", - сообщили в пресс-службе Белстата.

Кроме того, Главному статистическому управлению Могилевской области было рекомендовано уделять внимание качеству аналитической информации, подготавливаемой для местных органов управления.

В своем выступлении Елена Кухаревич также анонсировала основные новации, которые будут внесены в закон о государственной статистике, и обозначила задачи, стоящие перед органами государственной статистики на текущий год.-0-