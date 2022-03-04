Полевые работы набирают темпы в Брестской области

Источник материала: БелТА

4 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия способствуют наращиванию темпов весенних полевых работ в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Анатолий Щупленков.

"Все сельхозорганизации области ведут работы по внесению калийных, органических удобрений под яровой сев. Проводим подсев многолетних трав и их подкормку на пашне, лугопастбищных угодьях. В целом область готова к проведению посевной кампании. Обеспечена плановая техническая готовность тракторов, другой сельскохозяйственной техники на 95%. Есть семена, протравители. Мы готовы в оптимальные сроки провести весь комплекс весенних полевых работ", - отметил Анатолий Щупленков.

По его словам, обеспеченность минеральными удобрениями хозяйств области выше прошлогоднего почти на 20%. Более активными темпами идут и полевые работы. Так, на 4 марта калийные удобрения внесены на площади в 203,2 тыс. га, что составляет 50% плана и на 11% больше в сравнении с аналогичной датой прошлого года.

Большая часть районов приступила к подсеву многолетних трав. На 4 марта они подсеяны на 2,3 тыс. га (5% плана). Больше всего - в Барановичском районе, эта работа здесь проведена на более чем 1,1 тыс. га, что составляет 18% от задания. Почти пятую часть от запланированных площадей (492 га) подсеяли в хозяйствах Столинского района. В Брестском районе завершают подкормку калийными удобрениями многолетних трав на пашне. В лидерах также Кобринский и Пружанский районы, где эта работа проведена на 81% и 73% площадей соответственно. В целом по области подкормлено 52% площади многолетних трав.

"Пока идут ночные заморозки. Как только установятся положительные температуры, сразу приступим к севу яровых. Думаю, если не к концу следующей недели, то к 14-15 марта начнем сеять овес и зернобобовые", - заключил руководитель облсельхозпрода.-0-