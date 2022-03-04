Движение на автодороге вблизи агрогородка Крупица Минского района будет временно ограничено

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня с 19:30 до 21:00 на 29-м км автодороги Н-9034 Новый двор - Михановичи - Пятевщина вблизи агрогородка Крупица Минского района запланировано проведение следственного эксперимента. Он будет проводиться по факту ДТП, имевшему место ранее. Об этом БЕЛТА проинформировали в УВД Минского областного исполнительного комитета.

В УВД сообщили, что движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в обоих направлениях.

Госавтоинспекция Минского района просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-