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Движение на автодороге вблизи агрогородка Крупица Минского района будет временно ограничено
04.03.2022 12:39 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня с 19:30 до 21:00 на 29-м км автодороги Н-9034 Новый двор - Михановичи - Пятевщина вблизи агрогородка Крупица Минского района запланировано проведение следственного эксперимента. Он будет проводиться по факту ДТП, имевшему место ранее. Об этом БЕЛТА проинформировали в УВД Минского областного исполнительного комитета.
В УВД сообщили, что движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в обоих направлениях.
Госавтоинспекция Минского района просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-
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С 19:30 до 21:00 на 29-м км автодороги Н-9034 Новый двор - Михановичи - Пятевщина вблизи агрогородка Крупица Минского района запланировано проведение следственного...
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