"Будет все необходимое": Гомельская епархия взяла под покровительство беременную из Украины

Источник материала: БелТА

4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская епархия взяла под покровительство беременную из Черниговской области. Об этом сообщил журналистам архиепископ Гомельский и Жлобинский владыка Стефан, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, 2 марта в белорусский пункт упрощенного пропуска "Поддобрянка" пришла беременная женщина в сопровождении родственников. Жительница украинского приграничья на позднем сроке беременности нуждалась в медицинской помощи. У нее были опасения за себя и жизнь будущего ребенка.

Узнав, что молодая девушка из Украины попала в Гомельский областной роддом, владыка Стефан сегодня с утра отправился туда. Оказалось, что она его землячка. "Стал спрашивать, откуда она, с каких мест. И район мой называет. Я тоже из Нежинского. А деревня какая? Вертиевка. Я тоже оттуда. И улицы фактически рядом. Сейчас дедушка с бабушкой ее там живут. Такое совпадение. Пообщались, как с родным человеком. Для нее это тоже было приятно найти здесь человека с родины", - поделился он.

По-отечески расспросил, сколько времени остается до появления малыша на свет, где она будет находиться это время. Как выяснилось, она ожидает девочку, до родов ориентировочно две-три недели. "Уточняли, что из самого необходимого ей нужно прямо сейчас. Ведь рядом нет родных и знакомых. Ей сразу даже переодеться было не во что. Наши матушки привезли ей новую одежду. Обсуждали, что понадобится для новорожденной малышки. Конечно, в роддоме дадут пеленки и другие принадлежности. Но придет время выписки, и ребеночка нужно во что-то одеть", - пояснил владыка Стефан. Он заверил, что епархия готова предоставить ей квартиру, обеспечить питанием.

В настоящий момент врачи говорят, что ее состояние стабильно. Не исключено, что пациентку могут выписать. "Мы предоставим ей жилье со всеми условиями, обеспечим всем необходимым. И когда родит, тоже встретим, заберем. Наступит время, и на ее родине будет мир - она вернется домой. До этого момента будет всем обеспечена. И совсем не главное, кто она по национальности. Главное, что это человек, попавший в такие обстоятельства. И ему нужна помощь и поддержка, - подчеркнул архиепископ Гомельский и Жлобинский. - Епархия никогда не отказывает в помощи. И беженцам, которые ранее были на границе, мы одними из первых направили бусы с продуктами. Поддерживаем и кризисный центр на ул.Свердлова. И сейчас готовы оказать поддержку тем, кому она понадобится".

Врачи говорят, что после приезда владыки девушка даже улыбаться стала.

Между тем эта история отозвалась в сердцах многих гомельчан. Они буквально засыпали справочную роддома вопросами и пакетами с передачами. В учреждении объясняют: единственное, что нужно девушке сейчас - это покой и спокойствие.

Если кто-то хочет оказать какую-то помощь, можно сделать это централизованно через епархию, не отвлекая медперсонал от их обязанностей.

"Надеюсь, что наш добрый народ немного успокоится. Девушка всем обеспечена. Сейчас каждому важно достичь равновесия в сердце. Церковь молится, помогает, как может. Я верю в то, что все это в Украине в скором времени должно закончиться. И каждый сможет вернуться на свою родину", - поделился владыка Стефан.-0-