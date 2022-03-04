Турчин: сегодняшняя мировая обстановка сделает нас еще сильнее

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшняя мировая обстановка сделает белорусский народ еще сильнее. Такое мнение журналистам высказал председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

После торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума Александр Турчин подчеркнул посыл главы государства о том, что Республика Беларусь не принимает участия в военной спецоперации на Украине.

"Глава государства не раз подчеркивал и недвусмысленно заявлял, что Беларусь не собирается принимать участие в военных действиях на Украине. Эта тема очень волнует белорусское общество. Но позиция нашей страны и главы нашего государства по этому вопросу однозначна. Для страны будет лучше, если каждый будет заниматься своим делом. Будет меньше неразберихи. Я думаю, что вся эта ситуация сделает нас еще сильнее", - заявил Александр Турчин.-0-